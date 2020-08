Los ‘legionarios’ usan sin convenio un edificio municipal de Alaior

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior admite, en una respuesta por escrito a Junts per Lô, que la asociación Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Menorca utiliza un local municipal sin haber firmado ningún convenio al respecto. En el texto, el alcalde José Luis Benejam expone que el acuerdo se adoptó el pasado mandato, entre 2016 y 2017, «de la misma manera que otras entidades utilizan espacios municipales».

Ante esta respuesta, la portavoz de Junts per Lô, Maria Camps, denuncia que «no deja de ser una irregularidad», una cesión de un espacio municipal «a dedo, cuando no es ni una entidad local, sino insular, no sabemos ni si hay gente de Alaior en él». Camps expone que «hay muchas asociaciones en Alaior que necesitan espacios, más en un local tan céntrico». En otra planta del edificio se alojan dos entidades, con las que sí existe un convenio firmado, explica Camps.

La controversia con este colectivo nació a comienzos del año pasado, por la edición de un calendario de bolsillo con una fotografía de 1921 en la que aparecen José Millán-Astray y Francisco Franco. Entonces Junts per Lô ya criticó que la asociación tuviera amparo municipal, al ocupar uno de sus locales. Además, desde este partido se extrañaron de que el espacio no apareciera en la relación del patrimonio municipal, algo que se instó a enmendar. Entienden que el motivo del ‘descuido’ era ocultar la cesión sin convenio. En su respuesta, Benejam explica que la asociación se encarga del mantenimiento del local, en el que el Consistorio prevé realizar una remodelación.