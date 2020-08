Los restauradores de Menorca alertan de que las medidas del Govern “condenan” al sector

El presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca, José Bosch, adviertió este jueves de que las medidas que pretende introducir el Govern para reducir los contagios de la Covid-19 condenarán al sector a nivel económico.



Así lo aseguró este jueves Bosch, quien también lamentó la “fragilidad” de las cafeterías, bares y restaurantes ante el aluvión de positivos vinculados en este tipo de negocios.



“Nos sentimos débiles porque a pesar de cumplir con el protocolo corremos el riesgo de cierre continuado. La mayoría de establecimientos cumple con la normativa y no tienen culpa alguna, pero si creen que no es así que pongan más inspectores. Solo faltaba la reducción de aforo para acabar de enterrarnos, aunque confío en las negociaciones con las patronales”, señaló a Efe.



Sobre la posibilidad de reducir la movilidad en el supuesto que la situación sanitaria lo requiera, Bosch indicó que “si había alguien que pensaba en hacer sus vacaciones en septiembre, ahora se lo están cargando. La solución no es limitar, es realizar pruebas PCR”.



En las últimas horas ha trascendido el cierre de un restaurante ubicado en Cala Macarella, por el positivo de una de sus empleadas.



Por otro lado, un bar de Ciutadella reabrió este jueves sus puertas tras el resultado negativo a los trabajadores que habían estado en contacto estrecho con uno de los clientes contagiado por coronavirus.