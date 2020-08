Alaior justifica el local cedido a los exlegionarios: «No miramos ideologías»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior sale al paso de la denuncia pública realizada por Junts per Lô sobre el uso por parte de la asociación Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Menorca de un edificio municipal sin existir convenio. El portavoz, Cristóbal Marqués, responde que «no nos miramos colores políticos, solo intentamos ayudar en todo lo que sea posible». Niega agravios, ya que «no hay solicitudes de locales pendientes, todas las entidades tienen un espacio, no hay lista de espera», agrega.

Al equipo de gobierno le llama la atención que «de todas las entidades que usan espacios sin existir un convenio solo se fijen en esta» y recuerda que «antes de 2011, cuando aún no gobernaba el PP, había más de diez entidades que usaban espacios públicos sin convenio». Agrega que «ni se hacía antes ni se hace ahora, no era un problema, tampoco lo es ahora», ya que los ayuntamientos tienen «muchas otras urgencias por resolver», indica, y este hecho «no perjudica a nadie ni genera problemas» porque cuando hay una demanda se resuelve. Confiesa que «hay muchas entidades que no tienen convenio», algunas son de ámbito local, otras de carácter insular. Pone el ejemplo de Assorme o la Asociación de Comerciantes de Alaior.

Lamenta que «el único problema sea que la entidad defiende la unidad de España y eso a ellos no les gusta». Y les recuerda que «la Policía Local estaba de okupa, sin convenio ni contrato, ni siquiera se pagaba alquiler y, además, hicieron obras con dinero público» y agrega que «el PP lo regularizó y empezó a pagar las facturas». Para Marqués, «es ser muy hipócrita que solo se fijen en este caso con el ejemplo que ellos dejaron». También lamenta que con «la que está cayendo, salgan ahora con esta polémica».

Con respecto al caso de Es Castell, Marqués echa en cara a Junts que «mesclin ous amb caragols. Están comparando que un concejal tome decisiones personales, sin decirlo a la alcaldesa, y a favor de una persona, con una decisión de equipo de gobierno para resolver una falta de espacio de unas entidades».