El sindicato UOB escenifica la falta de espacio en las aulas

La sectorial de enseñanza del sindicato Unió Obrera Balear (UOB) escenificó este miércoles, delante de la delegación territorial de Educación en Maó, el problema de la falta de espacio en las aulas para evitar los contagios de covid-19.

En la calle Josep Maria Quadrado, cortada al tráfico, un grupo de personas, adultos y niños, ocupó los 45 metros cuadrados que tiene un aula de tamaño medio en los colegios e institutos de Balears, con la distancia que marcan las medidas anti-covid, y el resultado fue evidente: la profesora no cabía dentro de la clase y en esta solo pueden convivir grupos de quince, no de 20, el máximo establecido por el Govern.

UOB reclama el derecho a la salud de docentes y alumnos. Su portavoz Núria Enrich denunció que «la Conselleria no ha hecho los deberes, no ha habilitado espacios ni docentes para doblar grupos» y ha dejado a los centros solos para elaborar planes de contingencia y negociar la cesión de espacios por los ayuntamientos. «No queremos ser cómplices de este desastre», afirman, al tiempo que anuncian una huelga para el día 14 si Educación no rectifica.