Familias lamentan la falta de información y recursos educativos

Estar debidamente informadas y que la educación sea, de verdad, una prioridad. Con estas dos reclamaciones como nexo común se ha puesto en marcha, a pocos días del comienzo del curso, un movimiento de familias que reclaman ser partícipes de una enseñanza de calidad en un momento marcado por la covid-19.

El colectivo, que lleva por lema «Ens Implicam», nace en Ciutadella, donde algunas madres empezaron a compartir inquietudes sobre la situación de la educación durante la pandemia. La red se extendió y el pasado viernes, cuando un colegio anunció la repentina suspensión de las reuniones presenciales con las familias previas al inicio del curso, se decidieron a poner en marcha una recogida de firmas para trasladar un manifiesto con sus inquietudes comunes a las autoridades competentes. En apenas una jornada obtuvieron 242 rúbricas, pese a los problemas con las firmas digitales.

Núria Capó, como portavoz, explica que son un grupo muy diverso unido en torno a que «estamos insatisfechos por cómo se han tratado a las familias, con mucha incertidumbre, cuando necesitamos confiar, saber dónde vamos a llevar a nuestros hijos». A ello se une la percepción de que la educación no ha sido, una vez más, un tema prioritario durante la crisis, «porque no se cuenta con los recursos necesarios, lo que nos dicen los docentes y los planes de contingencia es que todo son carencias».

Lamentan que a dos días del inicio de las clases haya familias que no han recibido información directa de los centros, y que no es esta la respuesta que merecen unos padres y niños que han tenido que afrontar un duro confinamiento. En lugar de estímulos e indicaciones, se decepcionan al recibir solo advertencias y noticias negativas. Con todo ello, «parece como si el colegio se enfoque solo como un sitio en el que dejar a los niños y ya está, cuando no solo es esto, queremos seguir el camino iniciado hacia una escuela de calidad».

La vocación del grupo de madres es continuar trabajando, más allá del manifiesto, para dar voz a las familias y, desde espacios de acuerdo, llegar a realizar propuestas concretas.