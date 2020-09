El coordinador UVAC: la curva en Ciutadella se "ha aplanado”

El coordinador de las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC) de Menorca, José Antonio Vidal, asegura que la situación epidemiológica de la isla ha mejorado y se "ha aplanado” la curva ascendente de contagios de covid-19, especialmente en Ciutadella.



“Hemos detectado pocos casos en los últimos días y estamos mejor. A finales de junio prácticamente no teníamos incidencia de contagios, en julio se dieron entre turistas, mientras que en agosto nos llamó la atención los positivos en residentes, asociados a actos familiares o sociales. Se está aplanando la curva”, ha señalado a Efe.



Además, ha explicado los motivos por los cuales prevé una bajada en las cifras de contagios: “En principio, tras el verano disminuirán las actividades sociales y vendrán pocos turistas".



"Si la población mantiene las medidas sanitarias y mantenemos entre uno y dos contagios por día será difícil que se transmita el virus. En diez días bajarán considerablemente las cifras”, ha augurado.



Vidal considera que las UVAC están logrando el objetivo de controlar la propagación del coronavirus porque son "un muro de contención".



"Cuando un turista da positivo y procedemos al rastreo, muchos nos dicen que han estado comiendo en un bar y no se relacionan con la gente porque no tienen conocidos. En este caso se realizan las pruebas a su entorno familiar, pero si un residente se contagia es más fácil que tenga más contactos estrechos y se detecten más casos”, ha enfatizado.



Por último, Vidal ha reivindicado la importancia de mantener las prácticas preventivas. “La gente debe saber que todas las medidas que tomamos nosotros, las hacemos para proteger al que está a nuestro lado. Cuando usamos la mascarilla, nos lavamos las manos o mantenemos la distancia social no lo hacemos por la salud individual, sino por la colectiva”, ha recordado.