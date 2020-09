Susana Mora reivindica un corredor con Reino Unido para antes de 2021

La presidenta del Consell, Susana Mora, tiene claro que Menorca debe convertirse en un corredor seguro con Reino Unido. Ha de ser «punta de lanza» por «una cuestión económica obvia, pero también por una situación sanitaria claramente mejor» al resto de islas. El anuncio del gobierno británico de que modifica su política de corredores aéreos para analizar de forma separada la situación epidemiológica de los territorios insulares con la Península es, sin duda, una nueva oportunidad después del fracasado plan piloto con Alemania.

A Mora le hubiera gustado que este cambio de postura hubiera llegado antes, ya que «la temporada en Menorca se sesgó cuando impuso cuarentena y se negó a establecer corredores seguros, la situación de Menorca lo permitía». Para la presidenta es «una oportunidad de oro para el mercado internacional por excelencia». Eso sí, va a priorizar «la máxima seguridad sanitaria». Pide trabajarlo a fondo con el Govern y sobre todo con el sector privado.

«Pedimos no esperar al 2021 si la situación sanitaria lo permite y hay las medidas que correspondan», ya que el británico es un mercado que «estabiliza el turismo todo el año». El Govern considera que ahora los número no lo avalan, de ahí que hable de 2021.

«Compro este discurso en clave Mallorca, en Menorca los números no son sanitariamente preocupantes, no podemos ir en el mismo saco», indica. Considera que el escenario que se abre es el de que «Menorca existe, es seguro, y posicionarnos de cara a 2021» y agrega que «una actuación de cara a final de año, en favor de la imagen que podemos dar no la queremos descartar». El Consell lo batallará. Aunque la posibilidad de crear un corredor seguro «no está madura».

El anuncio británico parte de la diferenciación entre Península e islas. No se ha concretado si cada una va a tener un trato diferenciado, aunque el Govern interpreta que sí, apunta Mora.