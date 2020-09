El gobierno de Ciutadella lamenta que C's descalifique al jefe de policía

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciutadella, Sergio Servera, lamenta que el grupo de Ciudadanos (C’s) utilice la Policía Local para buscar rédito político y afea que tilde de “déspota” al inspector jefe del cuerpo y de “ilegítima y arbitraria” su gestión durante el estado de alarma.

La formación naranja denunció este viernes que, en pleno estado de alarma, el consistorio permitió que el jefe de la Policía Local doblara los días libres de la plantilla y disminuyera los días de servicio en un 25 %.

Servera recuerda que el plan especial de trabajo pretendía evitar que, ante un posible caso de covid-19 en el cuerpo, supusiera la caída del turno entero policial.

“Los argumentos de C’s son un despropósito, obviando las partes que no les interesa de los informes e hilvanando un discurso enmarañado y que solo tiene como objetivo desacreditar al cuerpo policial. En aquel momento no había pruebas PCR ni confirmación de los contagios, salvo en caso de ingreso hospitalario, por lo que ante cualquier sospecha se aislaba al paciente durante 15 días de manera preventiva”, ha recordado a Efe.

Servera califica de “paradoja” que C’s no cuestione otros colectivos de trabajadores municipales y centre sus críticas en la Policía Local.

“Es curioso que teniendo un cuadrante de turnos similar al de otros municipios y al de la Policía Nacional, C’s solamente lo denuncie en Ciutadella. Han sido los únicos en abstenerse en un pleno para condecorar agentes, les responsabilizan de no actuar y de contribuir al rebrote de contagios, quizás deban explicar a qué obedece la animadversión hacia el cuerpo”, ha señalado.

Por ello, el concejal de Seguridad Ciudadana considera la actitud de C’s de “acoso” a la Policía Local y rechaza que el cuadrante se tradujera en una disminución de efectivos.

“Es rotundamente falso, porque durante el estado de alarma trabajaron una media de 7,2 policías por turno, cuando la media anual es de 7,17. Además, durante ese tiempo no tuvieron vacaciones ni días personales. Los subinspectores se incorporaron en los turnos y cuando no trabajaban presencialmente, en caso de ser llamados por necesidad no se generaba derecho a remuneración extra”, ha indicado.

Por último, Servera defiende al inspector jefe del cuerpo de la Policía Local.

“No todo vale en política para atacar un equipo de gobierno. Se critica un policía con más de 30 años de servicio y casi 18 como máximo responsable del cuerpo. C’s ha dañado la imagen de este colectivo que, a pesar de perder a más de la mitad de su plantilla en una década, se está enfrentando a una situación excepcional con rigor y profesionalidad”, ha reivindicado.