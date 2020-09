El Consell no prevé abrir una residencia solo para mayores con covid-19

No se habilitará por ahora en Menorca una residencia específica para usuarios de geriátricos que den positivo en coronavirus SARS-CoV-2 y sean asintomáticos, tal y como se ha anunciado en Mallorca. La consellera de Bienestar Social, Bàrbara Torrent, ha afirmado que abrir un centro de estas características no está previsto, al tiempo que ha recordado que la situación en ambas islas no es comparable. En Mallorca en esta segunda oleada ya se han registrado brotes en doce centros, el último en la residencia Séniors del municipio de Sant Joan.

Menorca en este momento tiene sus ocho residencias, tanto de ancianos como de personas con discapacidad, libres de covid-19; tampoco tiene profesionales contagiados, ya que la única trabajadora que dio positivo en la residencia de Es Ramal en Alaior ya obtuvo el alta. Actualmente no hay trabajadores positivos activos en los centros menorquines, mientras en Mallorca, hasta el viernes día 11, había 94 y en Eivissa 13. La pandemia permanece hasta hoy bajo control en Menorca, en lo que se refiere a este colectivo especialmente vulnerable.

Su atención en caso de un positivo seguirá el protocolo actual, la persona afectada será aislada dentro del propio centro y atendida por el personal sanitario en colaboración estrecha con las unidades volantes del IB-Salut, de acuerdo con la patología que presente. En caso de empeorar su estado de salud será trasladada de inmediato al hospital. Torrent recuerda que todas las residencias cuentan en sus planes de contingencia con plazas reservadas para las cuarentenas, por ejemplo el centro sociosanitario de Santa Rita, gestionado por el Consell, tiene 90 plazas residenciales pero solo están ocupadas 86, ya que cuatro se reservan para posibles aislamientos.