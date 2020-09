Un primer positivo en una escuela de Menorca deja 14 niños en cuarentena

Pocos días les ha durado la alegría de la vuelta al cole en el CEIP Mare de Déu del Toro de Ciutadella, que ha tenido que aislar ya a un grupo de 14 niños del primer curso de Primaria y a su tutora por un positivo en coronavirus SARS-CoV-2 de un alumno.

La noticia ha trascendido este lunes cuando esos pequeños ya no han ido a clase porque están obligados a guardar cuarentena, aunque el contagio se detectó el pasado viernes.

La directora del centro, Antònia Carbonell, ha confirmado esta información y ha explicado que el contagio no se produjo en la escuela sino que fue en el entorno del alumno. Al niño se le practicó la prueba diagnóstica porque en su familia descubrieron un positivo. Él no se encontró mal en ningún momento, ha explicado la docente, ya que es asintomático, y el mismo viernes, cuando los padres conocieron el resultado de la prueba, ya no fue a clase. “El contagio no ha sido entre los niños en el aula, pero no podemos controlar qué hacen cuando acaban la clase”, ha declarado afectada la directora.

29 alumnos positivos en Balears

El Govern ha detectado un total de 29 positivos entre los alumnos que han iniciado ya el curso, según ha informado la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, Pilar Costa. De ellos 17 son de Mallorca, 11 de Eivissa y el de Menorca. Costa ha destacado que de momento “los positivos que se han encontrado son casos aislados".

En este momento se cuentan cinco grupos aislados en distintos centros, aunque según ha resaltado la portavoz lógicamente esta cifra variará, porque remite a una realidad muy cambiante. Algunos de estos remiten a la cuarentena en varios grupos de un colegio de Llucmajor.

En los primeros días del curso se han cribado un total de 86 niños y niñas de diez centros, según el Govern.

Costa ha resaltado en rueda de prensa el seguimiento masivo de las medidas de seguridad e higiene por parte de alumnos y comunidad educativa, y ha confiado que las familias contribuirán a que este inicio del curso sea todo lo normal que se pueda, a pesar de la situación sanitaria que vive Baleares.