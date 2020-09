Denuncian la falta de profesores en los centros educativos Menorca

La Junta de Personal Docente no Universitaria de Menorca ha denunciado este lunes la falta de profesores en los centros educativos de la isla y pide a la Conselleria de Educación del Govern balear que rectifique.



En un comunicado este, organismo asegura que se han contratado 21 nuevos docentes en Menorca, una cifra que “no llega, ni de lejos, al incremento de un profesor más por centro”, y califica de “agravio” la situación de la isla en relación con el resto del archipiélago: “Nos perjudica en comparación con las otras islas donde el aumento, a pesar de seguir siendo insuficiente, es significativamente mejor”.



Además, la Junta de Personal señala que las incorporaciones en los centros menorquines de nuevo profesorado no permiten garantizar las ratios de alumnos que exige la normativa de la administración para reducir la propagación de la Covid-19 en las aulas.



“Consideramos que no deberían pasar de 15 alumnos por clase, el refuerzo de la conselleria pone en riesgo la seguridad y no garantiza la presencialidad en todas las etapas educativas, que es lo deseable”, se subraya en el comunicado.



Por otro lado, también se pide que se realicen pruebas serológicas al personal docente y que se dote a los centros educativos de personal sanitario para intervenir ante hipotéticos casos de coronavirus.