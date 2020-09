La diòcesi mobilitza 150 catequistes per al curs 2020-2021

Les activitats de la catequesi que organitza i gestiona la diòcesi de Menorca compten durant aquest nou curs 2020-2021 amb la participació activa i de 150 formadors que pertanyen a vint comunitats cristianes de l’Illa.

Després de la interrupció estival de les activitats habituals, el setembre acull la inscripció a les catequesis que ofereixen les diverses parròquies de la diòcesi. Enguany, a causa de la pandèmia provocada per la covid-19, l’Església de Menorca ha preparat a fons els espais perquè les sessions de catequesi es puguin celebrar de maner ben segura, complint amb totes les recomanacions i les restricciones dictades per les autoritats.

«Vine a catequesi, fem comunitat» és el lema que apareix en el cartell anunciador d’aquest any. Tot i les dificultats, així com les complicacions que suposa fer front al coronavirus per a evitar la seva propagació, des de la diòcesi manifesten a MENORCA «Es Diari» que «l’Església no pot prescindir de la seva missió de convidar a fillets, adolescents, famílies o adults a trobar-se personalment amb Jesús ressuscitat, i convidar-los a incorporar-se de manera activa a la comunitat cristiana». Aquesta és la finalitat i la motivació de la catequesi, que empeny a 150 formadors, enviats per vint comunitats cristianes de l’Illa a comunicar la seva experiència amb Jesucrist i explicar els valors de l’Evangeli. La inscripció per a participar en la catequesi durant el curs 2020-2021 es durà a terme la propera semana a cadascuna de les parròquies i els centres de la diòcesi.

Eucaristia de Mans Unides

El dijous dia 17, a les 19,30 hores, es celebrarà una Eucaristia a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia, organitzada per Mans Unides de Menorca. Serà una missa en homenatge i reconeixement als voluntaris i col·laboradors que han treballat a l’Illa per a fer front a la covid-19, i han duit a terme tasques d’acompanyament i atenció als malalts