Es Migjorn pacta el uso de un paso alternativo en el Camí de Binigaus

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran ha alcanzado un acuerdo con la propiedad de la finca de Binigaus Nou para el uso público de un tramo del camino que conduce a la playa aunque transcurre próximo a las casas de la finca.

Se trata de una solución alternativa que debe evitar un previsible desenlace a través de la vía judicial, porque seis años después de que la propiedad cerrara el acceso poniendo un candado a las barreras de entrada al Camí de Binigaus todavía no existe una certeza absoluta sobre si la titularidad es pública o privada en el otro camino alternativo que transcurre paralelo al original.

La solución que pretende ser definitiva, indica el concejal de Urbanismo, Ramón Verdú, «es un camino a modo de by-pass», puesto que se trata de un recorrido de 45 metros que transcurrirán bordeando la construcción que incluye el Galliner de Madona, por la zona sur de la finca, hasta retomar el Camí de Binigaus. De esta forma, explica Verdú, el camino se desvía frente a la casa para no pasar ante ella, «y resolvemos el problema porque lo que queremos todos es poder usarlo para llegar a la playa». El concejal apunta a la practicidad de la solución «antes que esto acabe en los tribunales, algo que este Ayuntamiento no hará, sería crear un problema donde no lo hay». El convenio, que una vez firmado deberá ser puesto en conocimiento del Consell, incluirá el paso de vehículos de emergencias frente a las casas cuando fuera necesario.

El propietario de Binigaus Nou, Pallen Johannesen, está de acuerdo con este bypass, indica el Ayuntamiento, aunque falta cerrar el acuerdo con flecos pendientes para firmar el convenio que permitirá el paso de los excursionistas. Será la propiedad la que desbroce el camino que no estará delimitado por paret seca.

La solución alternativa no satisface, a priori, a la Coordinadora de Camins de Menorca puesto que se mantiene la titularidad privada del camino, indica su presidente Pere Moll. «No nos han informado, pero si es así no me parece bien, porque si es un camino público el titular debe ser el Ayuntamiento». Admite que la solución planteada «puede resolver el problema, pero la titularidad es pública».