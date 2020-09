Más de 100 afectados por un error en las matrículas de FP

Un fallo en el proceso telemático de matrícula en los ciclos formativos de grado superior ha provocado que un número considerable de alumnos no figuren como inscritos en este curso. Así lo asegura el conseller de Cultura y Educación de Menorca, Miquel Àngel Maria, quien considera que «se trata sin duda de un error de gestión importante, que afecta a mucha gente, a un centenar de personas solo en un centro de Maó».

Estudiantes que daban por seguro que su proceso de matrícula por vía telemática se había completado se han mostrado indignados. En algunos casos, no han recibido la puntuación que les correspondía «porque la Administración no ha recuperado de oficio la información necesaria» pese a lo que se indicaba durante la inscripción. El mismo conseller pide al Govern no solo que responda a los alumnos afectados, muchos de los cuales ya han reclamado ante Educación, sino que además «busque una solución general justa que garantice la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes que quieren cursar un grado superior» de Formación Profesional.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha registrado más de cuarenta preguntas en el Parlament sobre este error en el proceso de matrícula. Un posible efecto es que la revisión de las matrículas afectará a los que ya están inscritos.