El PSOE alegará a la salida de Es Migjorn del consorcio rústico

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran somete desde este viernes a exposición pública el expediente que justifica la decisión del equipo de gobierno de abandonar el Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico. El Consorcio ha requerido al Consistorio para que cumpla el trámite de exposición de acuerdo a la ley.

La revocación de las competencias municipales traspasadas al consorcio van a ser rebatidas por la oposición municipal, el PSOE, que ayer confirmó la presentación de alegaciones en el plazo.

La edil socialista, Pilar Pons Goñalons, señala que la salida responde a un interés particular y no al del pueblo. Estas decisiones, explica, deben tomarse en base a un estudio objetivo y valorado de lo que representa, no solo porque el Ayuntamiento pueda hacerlo creyendo que será positivo. Hay muchos indicios para pensar que solo beneficia al equipo de gobierno, indica. Se pregunta Pons Goñalons quién se beneficia de la salida «si la alcaldesa construyó su casa ilegalmente y se le abrió un expediente con la correspondiente multa». Por eso no considera «ético ni favorable al pueblo que ahora el gobierno municipal quiera salir del Consorcio».