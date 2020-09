Los alumnos de los dos brotes del virus vuelven a clase

Los dos grupos que tuvieron que ser aislados tras detectarse sendos positivos en el aula ya han podido regresar al centro después de que la segunda prueba PCR realizada haya dado negativo. Quedan así resueltas las dos cuarentenas grupales iniciadas justo empezar el curso escolar.

En el caso del CEIP Mare de Déu del Toro de Ciutadella, la dirección del centro confirmaba este miércoles que el grupo ya se había reincorporado. Algunos lo hicieron el martes y otros el día siguiente. La tutora también ha regresado al aula. El lunes les practicaron la PCR que confirmó que ninguno de los otros alumnos del grupo de primero de Primaria se había contagiado. El martes contaron con los resultados, de ahí que la práctica totalidad de los estudiantes ya ha recuperado su actividad educativa. La dirección apunta que aún hay algun alumno que no ha regresado, pero no por causas relacionadas con la covid-19. La pequeña que dio positivo tras un rastreo de contactos por un caso de covid-19 en el entorno familiar sigue en cuarentena. El centro destaca que «se han hecho las cosas bien». No se ha producido, entonces, un brote, ya que se trata de un caso aislado en el centro, contagiado fuera del ámbito escolar. Este hecho viene a demostrar que las medidas sanitarias aplicadas han sido efectivas.

También pudieron regresar este miércoles a clase los alumnos que fueron aislados tras un positivo en un grupo de P3 del CEIP Sa Graduada de Maó. Después de una segunda prueba PCR negativa, estos estudiantes volvían ayer al aula para seguir con el curso. Se trata de medio grupo, es decir, una decena de alumnos, teniendo en cuenta que estaban haciendo adaptación cuando se produjo el contacto, por lo que el caso positivo solo compartió aula con la mitad de los niños.

Hay que recordar que el Govern notificó el lunes (solo se actualiza una vez a la semana y con datos del viernes) 252 niños y jóvenes de entre 0 y 18 años que han dado positivo por SARS-CoV-2 en Balears, dos de ellos en la Isla. Además, de los 7.000 grupos escolares, hay 49 en cuarentena en todo el Archipiélago.