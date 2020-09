Los comercios de Fornells rechazan el plan de Ports

La Associació de Comerciants de Fornells considera inadecuado el proyecto presentado por Ports y el Ayuntamiento de Es Mercadal para dotar de nuevos usos las casas recuperadas de la calle Governador y las instalaciones de Cas Contramestre. Por este motivo, la junta directiva de la entidad, reunida el martes, acordó ponerse en marcha para organizar acciones para expresar su desacuerdo.

La presidenta del colectivo, Laura Riera, comenta que en Fornells ya existe una «gran oferta» de restauración, por lo que la asociación entiende que las casas cuya concesión ha finalizado deberían ver ampliados sus posibles usos futuros más allá de un establecimiento de este tipo. Cree que el motivo real de esta elección de Ports es que una empresa de restauración podría estar en disposición de abonar un canon más elevado.

Además, incide en que esta iniciativa tiene que ver con una ordenación del puerto prevista por Ports que no les convence, «se tiene que preservar la fachada marítima de Fornells ya que es la imagen del pueblo, imagen indiscutiblemente atractiva por ser tal como es». Por este motivo, considera la directiva que la decisión de Ports de desprenderse de C as Contramestre y al mismo tiempo construir un nuevo edificio en la zona del antiguo restaurante Es Pla «no es aceptable ya que supone una inversión muy elevada que no reportará ningún beneficio al pueblo de Fornells ni a sus comercios», afirma Riera.

Para la asociación, la cesión de Cas Contramestre al Ayuntamiento conlleva unos costes de mantenimiento innecesarios ahora, «dada la situación económica». Entienden que los recursos deberían destinarse a la recuperación tras la crisis y que el Consistorio ya dispone de varios edificios en el pueblo para desarrollar sus actividades, «podría acabar el piso del edificio de Cas Jubilats y hacer un centro de día», lo que evitaría desplazamientos de usuarios hasta Es Mercadal. Riera critica que Ports diera a conocer públicamente sus intenciones sin antes consultar con las asociaciones del pueblo, «debería abrir un diálogo directo».