Las entradas a Menorca se mantendrán sin controles

El gobierno español levantó las restricciones de movilidad en todo el país al dar por concluido el estado de alarma el 21 de junio, sin aplicar controles de entrada ni salida de los territorios y así continuará por el momento.

Desde el 1 de julio no hay controles en puertos ni aeropuertos para viajeros nacionales y solo en algunos casos concretos para los que llegan de fuera de España. Balears no se plantea solicitar la adopción de una medida específica en este sentido aunque la presidenta, Francina Armengol, señaló este jueves que «siempre hemos mantenido la importancia de estos controles, lo hemos discutido muchas veces con el gobierno de España aunque no tenemos esta competencia».

El riesgo de que entren personas positivas que pongan en peligro la situación saneada de Menorca continuará existiendo, especialmente en aquellos vuelos que proceden de las comunidades más afectas por la segunda oleada de la covid-19, como son la madrileña o la catalana.

El gobierno andaluz, por ejemplo, con 1.600 contagios en la actualidad entre sus ocho millones de habitantes, aunque no limitará la llegada de madrileños con segunda residencia en cualquiera de las ocho provincias de la comunidad, sí ha señalado que monitorizará las viviendas de estos ciudadanos si se reactivan los contagios.