El hospital Mateu Orfila vuelve a tener dos pacientes con covid

Nuevo descenso significativo en el número de casos activos de covid-19 en Menorca. En las últimas 24 horas, se han dado 12 altas de pacientes que estaban en seguimiento domiciliario por unidades UVAC. Por contra, se ha registrado un positivo por PCR. De este modo, el total de personas infectadas con el virus actualmente ha pasado de 38 a 26.

Este nuevo caso positivo ha ingresado directamente en la planta del hospital Mateu Orfila, con lo que el centro vuelve a tener pacientes ingresados con coronavirus. También se encuentra en planta una mujer, una usuaria del geriátrico municipal de Ciutadella que ha ingresado directamente al Mateu Orfila procedente de otro centro hospitalario de Mallorca, donde el mes de agosto fue intervenida de una patología que no tiene que ver con la covid-19.

La usuaria dio positivo hace un mes y se ha decido ahora que quede ingresada en el Mateu Orfila a pesar que ya tiene anticuerpos y por tanto ya ha pasado la infección. El Área de Salud de Menorca ha aclarado que esta persona no se contagió en el geriátrico de Ciutadella y que desde que fue diagnosticada con el virus, no ha tenido ningún contacto con el centro. De este modo, el resto de usuarios y trabajadores del geriátrico no han sido expuestos a ninguna situación de riesgo.

Por otro lado, siete profesionales sanitarios están en seguimiento domiciliario.