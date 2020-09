El PSOE asegura que Ports ha aceptado muchas peticiones para la ordenación del puerto de Fornells

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Es Mercadal asegura, en respuesta a las críticas de L’Entesa, que Ports de les Illes Balears y el conseller Marc Pons se han reunido en muchas ocasiones con los representantes municipales y que, fruto de estos encuentros, se han aceptado muchas de las propuestas surgidas del pueblo para la ordenación futura del puerto de Fornells. En concreto, el grupo socialista enumera la reubicación de la cantina, la retirada del proyecto de un pantalán, el soterramiento de la gasolinera o la zona de baño, entre otras iniciativas.

Desde el equipo de gobierno municipal recuerdan que Ports no necesita la autorización del Consistorio o la Junta Local de Fornells para llevar a cabo actuaciones en los ámbitos que son de su competencia. «Tampoco tiene ninguna obligación de ceder un edificio al Ayuntamiento pero hemos pedido uno y estamos agradecidos de que hayan aceptado», exponen los socialistas en una carta.

Añaden que no están cien por cien de acuerdo con los planteamientos de Ports para Fornells, «no nos ilusiona un nuevo edificio en Es Pla, pero queremos una correcta gestión del puerto y ellos saben como hacerlo». El equipo de gobierno explica que se les ha hecho caso en la no inclusión de la Casa del Contramestre en la concesión y en la reducción de los edificios recuperados en la calle Governador.

El equipo de gobierno asegura que no hay plan de usos formal sobre estos espacios, solo unas voluntades públicamente manifestadas. «Aquí no hay chantaje ni oscurantismo, cada uno defiende sus competencias y sus intereses», continúan los socialistas, que aseguran que cuando haya un documento formal se debatirá en los órganos municipales preceptivos. Aceptan la discrepancia pero no que «se critique al equipo de gobierno por sistema, cuando hemos defendido con insistencia que el edificio de la Casa del Contramestre pase a gestión municipal».