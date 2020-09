El anuncio imposible de Yllanes: dice que la central dejará de usar fuel en un año

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, aseguró ayer ante el Parlament que esperan que en agosto de 2021 «se puedan parar las dos unidades más contaminantes de la central de Maó, las que funcionan con fueloil, y que puedan funcionar las de gasoil, lo que mejorará la calidad del aire en Menorca». El inesperado anuncio fue recibido con perplejidad por Endesa, responsable de la térmica mahonesa. Fuentes de la empresa aseguraron ayer a este diario que no entra en sus planes, al menos en ese plazo, el cierre de grupos en la central, extremo que solo contemplan en el momento en que la central del puerto pase a funcionar con gas natural.

El problema es que el proyecto de gasificación de la central menorquina no avanza como se preveía inicialmente, cuando fue presentado por Endesa a principios de marzo del año pasado. La compañía está ultimando detalles de una iniciativa que debe ser autorizada (y financiada a cargo del sistema eléctrico) por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esa autorización no ha llegado y las fuentes consultadas no confían en que esa autorización pueda producirse de forma inminente.

Aunque así fuera tampoco daría tiempo a que se hiciera realidad ni en agosto de 2021 ni probablemente en todo el año próximo. No en vano, según figura en el informe «Los territorios no peninsulares 100 % descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España», elaborado por la consultora Monitor Deloitte en colaboración con Endesa, el plazo de ejecución de ese proyecto es de 18 meses. Aunque se autorizara en un tiempo récord y las obras se acelerasen, la previsión más optimista apuntaría al primer trimestre de 2022. Además, ese mismo estudio eleva el coste previsto inicialmente, de 26,7 millones de euros, hasta alrededor de 40 millones.

El anuncio de Yllanes se produjo en la última frase de su intervención para responder a la diputada de Més per Menorca Patricia Font sobre el compromiso adquirido de mejorar la medición de la calidad del aire en Menorca. Yllanes aseguró que las estaciones existentes cumplen con lo que exige la Unión Europea y recordó que se han aplicado mejoras en los últimos meses. Font le afeó que no vaya más allá de lo que establece la norma comunitaria y le invitó a hacer más visibles en la calle los resultados de los análisis de la calidad del aire.