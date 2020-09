El matadero de Ciutadella para de forma unilateral su actividad

La empresa que presta el servicio de sacrificio en el matadero de Ciutadella ha decidido este miércoles suspender de forma unilateral su actividad. Serveis d'Escorxador Societat Cooperativa Limitada argumenta que «el incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento».

En un comunicado, la empresa pone como ejemplo que no se ha sustituido el camión de reparto averiado, el no mantenimiento de las instalaciones en condiciones para el sacrificio de animales o la no reparación de las averías.

Los trabajadores dicen que han tomado esta decisión «en contra de nuestra voluntad y deseo» y que habían avisado al ayuntamiento «sin recibir respuesta a las mismas».

Esta situación deja a los ganaderos de Ciutadella sin opción para sacrificar sus animales.