El Consell urge a volver a abrir el matadero de Ciutadella incluso con otro personal

El conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, máximo responsable en materia agraria, aseguró ayer que «estamos muy preocupados por la situación ya que es un parón de actividad que afecta mucho al sector» y afirmó que el objetivo es «que se mantenga la actividad». En contacto estas semanas con el Ayuntamiento de Ciutadella, ha dado un breve margen de tiempo para intentar un acuerdo que desencalle el problema, pero advierte de que «hay otras soluciones, si no se llega a un acuerdo porque el matadero no ha cerrado, ellos (la empresa) no pueden decidir que se cierra. Podemos traer matarifes de fuera o de Maó para que usen las instalaciones».

Después de incidir en que «este es un problema de relación entre el Ayuntamiento de Ciutadella y la cooperativa de matarifes, un problema contractual», el conseller aseguró que el Consell se ha brindado a prestar apoyo «técnico y económico» para encontrar una solución pero que «no puede pasar por lo que piden los matarifes, seguir cobrando lo que cobraban, cuando el Ayuntamiento ya ha dicho que es ilegal». También está en conversaciones con el Ayuntamiento de Maó para Intentar organizar los servicios y que el de Ciutadella no tenga tanta carga.

No obstante, Company aseguró que no descartan impulsar la construcción de un nuevo matadero insular, recuperar una vieja idea que se descartó y que ahora el PP, a través de una proposición no de ley registrada en el Parlament por la diputada autonómica Asunción Pons, reclama. Company subrayó que «esa no puede ser la solución a corto plazo porque tardaría cinco o seis años».

Los populares instan al Govern a crear un equipo de trabajo para definir el futuro del matadero y a valorar las conclusiones del informe técnico redactado por el Ayuntamiento en 2017 y coordinarse entre administraciones para hacer posible la cofinanciación de un matadero insular. Recuerda que ese informe calcula en 6,5 millones el coste de reparaciones y adecuaciones del matadero de Ciutadella, un coste que «justifica y exige» la construcción de un nuevo matadero.

También el PP de Ciutadella denunció ayer que llevan tiempo presentando mociones advirtiendo de que si no se realizaban mejoras, «el servicio caería» y para lamentar que «hay superávit desde 2017 y no se ha hecho la inversión mínima». Denuncian la falta de capacidad negociadora del Ayuntamiento.