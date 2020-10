La cifra estimada de afectados por Dentix en Menorca supera los 1.400

La Dirección General de Consumo del Govern balear ha registrado 71 reclamaciones de clientes perjudicados por Dentix en Menorca, pero eso es solo la punta del iceberg, ya que la Plataforma de Afectados que se creó en redes sociales a comienzos de verano cuenta con casi 400 adheridos y esa cifra puede multiplicarse por dos o más, ya que es habitual que varios miembros de una sola familia se realizaran tratamientos en la cadena. El director general de Consumo, Félix Alonso, señaló este miércoles que las cifras de afectados que maneja el Govern son estimativas y no ve descabellado que en Menorca se acerquen a los 1.400 o más.

Alonso animó a los perjudicados por Dentix a presentar reclamaciones, a denunciar públicamente su situación, «necesitan hacer fuerza» ya que si finalmente las clínicas cierran –el grupo ha solicitado el concurso de acreedores ante los juzgados de Madrid–, «pasarán a la cola» para intentar recuperar el dinero por tratamientos que no han recibido o que no se han realizado bien. Este es el caso de Sonia Ariza, que impulsó la plataforma ciudadana, y que se siente impotente, «han jugado con nuestra salud, tengo la boca hecha polvo después de haber pagado 9.000 euros por unos implantes, he tenido que ir a otro dentista, entre mi marido y yo nos hemos gastado 14.000 euros», se lamenta.

Ariza cree que las reclamaciones planteadas ante Consumo «no han servido de mucho, porque estamos igual, sin respuesta» y clama por una regulación que debe llegar del Gobierno central, «que no miren para otro lado, porque no hemos gastado para comprarnos un coche, hemos ido a Dentix por salud y se han quedado nuestros ahorros».

En su caso los tratamientos están pagados, pero otras personas siguen pagando créditos a las financieras. Esta afectada piensa seguir su camino judicial pero no está tan segura de que se ejerza una acción conjunta, hay desánimo entre los afectados y también confusión, porque tras las movilizaciones de este verano, la compañía volvió a abrir las clínicas aunque Sonia afirma que esperaba el cierre, «ha sido más largo el proceso pero ha llegado».