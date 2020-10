‘Forbes’ incluye en su ‘top 100’ a una empresa de Menorca

La revista «Forbes», especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicó en su número del pasado septiembre el ‘Top-100’ de los españoles más creativos en ese campo. Una selectiva lista que cuenta con representación de la Isla gracias a la presencia de la empresa Vacway Waterproof, fundada en 2016 por los menorquines Joaquín Abellán y Álex Pelegrí junto a su compañero Javier Montón.

Vacway nace como idea a raíz de la afición al mar y a la pesca submarina de Abellán cuando le surge la necesidad de poder utilizar el móvil como GPS en el agua y ambientes salinos. Buscando una solución, un día en la charcutería donde compraba habitualmente pidió que le envasaran el móvil. Allí vio claramente que aquello podía ser una solución económica y fiable a una necesidad global, explican desde la empresa.

Vacway ha desarrollado un sistema de impermeabilización para smartphones que consiste en aplicar un sellado al vacío de los dispositivos a través de máquinas diseñadas y producidas por ellos mismos. El sistema permite usar el móvil sin ninguna limitación e incluso sumergirlo a más de 60 metros de profundidad sin ningún riesgo.

Actualmente, los productos de la empresa están presentes en puntos de venta del 80 por ciento de los parques acuáticos de España. Por otra parte, cabe recordar que como consecuencia de la pandemia, Vacway se adaptó también para construir protección hermética para instrumentos de hospitales y centros médicos.

«Sé que la curiosidad por la vida en todos los aspectos ha sido el pilar fundamental de nuestra creatividad», reconoce Abellán. «Esa creatividad por la que hemos sido reconocidos es el motor inspiracional de nuestra empresa y el secreto de un éxito que aún no acaba, justo empieza», añade.

Los responsables de Vacway Waterproof ha sido reconocidos en una lista, no jerárquica, junto a otras empresas y personalidades como Oscar Pierre (Glovo), Abel Matutes Prats (Palladium Group), el Celler de Can Roca o artistas tan populares como Úrsula Corberó, C. Tangana o Santiago Segura.