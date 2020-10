Tamara Contreras: «No nos gustaría volver a cerrar quirófanos»

La directora médica del Hospital Mateu Orfila, Tamara Contreras, insistió ayer en que «el primer muro» para evitar la transmisión del coronavirus y contener la pandemia es la prevención. Contreras aseguró que «tenemos que evitar sobre todo que el hospital se colapse, no nos gustaría volver a cerrar quirófanos, estuvimos meses solo interviniendo oncología pero hay enfermedades graves que hay que intervenir quirúrgicamente y que han tenido que esperar, en esta vida desafortunadamente no solo hay covid».

La responsable sanitaria añadió que el número de reclamaciones por esas operaciones no realizadas ha aumentado y «estamos trabajando muchísimo para sacar esa lista de espera». Contreras advirtió que es «dramático» no poder atender a toda la población «si se llenan los hospitales de covid», porque «seguirá habiendo infartos, ictus o shocks sépticos, todo con lo que venimos trabajando toda la vida, no solo covid».

Contreras se congratuló por la evolución de la pandemia, la situación «es realmente buena» en Menorca, afirmó la doctora, «pero sería un error pensar que el virus se ha ido y que esto está terminando, nos quedan muchos meses por delante de convivencia con esta enfermedad».