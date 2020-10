Cerrado el puerto de Maó por el fuerte temporal marítimo

Intensificant-se el vent a Menorca. ⚠️

🟡Recordem que hi ha avís groc per ratxes que poden superar els 80 km/h.



Ones de 4 m s'estan enregistrant ja a la Boia de Maó, podrien arribar a 5 m.

🟠Avís taronja per onatge.