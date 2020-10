El PP de Menorca critica que la presidenta de REE se niegue a comparecer en el Parlament

El PP ha criticado este viernes que la presidenta de Red Eléctrica de España, la exministra Beatriz Corredor, se haya «negado a comparecer» ante el Parlament y propone y haya propuesto que, en su lugar, acudan dos ejecutivos de la compañía.



En un comunicado, la diputada autonómica Asunción Pons ha recordado que el 8 de julio el PP registró la solicitud de comparecencia de Corredor con el objetivo de que informara al Parlament sobre «la situación y hoja de ruta en relación a la instalación del segundo enlace submarino Mallorca-Menorca, así como las actuaciones llevadas a cabo para garantizar el suministro eléctrico de Menorca después de la interrupción sufrida en octubre de 2018 y las responsabilidades que se deriven».



«Queremos que Corredor explique en sede parlamentaria cuál es el calendario y las previsiones presupuestarias del segundo cable eléctrico, una infraestructura energética que es necesaria para garantizar la seguridad del suministro eléctrico de Menorca, así como la estabilidad y eficacia del sistema eléctrico balear», ha manifestado Pons, quien ha añadido que no se oponen «a que acuda acompañado por técnicos o representantes ejecutivos de la compañía, pero quién debe comparecer es la presidenta de REE».



Por otro lado, el PP ha expresado su preocupación por que este segundo cable Mallorca-Menorca no aparezca en las actuaciones prioritarias de Red Eléctrica para los próximos cinco años y se aplace al 2026, «lo que constituye un grave incumplimiento, por lo que exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez y a REE que no lo demoren. Para Menorca es una cuestión de Estado, porque no puede volver a quedar aislada energéticamente», ha declarado.



La diputada popular ha recordado que la Comisión de Economía del Parlament aprobó por unanimidad el pasado 9 de julio la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que insta al Govern a reclamar a REE y al Ministerio para la Transición Ecológica a «agilizar todas las gestiones para la redacción del proyecto, adjudicación e instalación del segundo enlace submarino Mallorca-Menorca».



También se aprobó que el Govern «remita un informe técnico a REE y al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la necesidad de instalar este segundo cable para evitar que se demore su ejecución».



La tercera propuesta, aprobada por unanimidad, insta al Govern a «gestionar con el Ministerio para la Transición Ecológica que la central térmica de Mahón utilice el gas natural en lugar de fuel y gasoil, en las turbinas que generan 240 megavatios».



Asimismo, la diputada menorquina Asunción Pons ha manifestado que el 7 de noviembre de 2019 la Comisión de Economía del Parlament aprobó por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Popular en la que insta al Govern a reabrir el expediente incoado a Red Eléctrica para «determinar las responsabilidades» por el apagón de octubre de 2018.



«A propuesta del Grupo Popular, también se acordó instar al Govern a aplicar el Decreto Ley 1999/2000, de forma que todos los perjudicados por la larga interrupción del suministro eléctrico en Menorca reciban una compensación del 10 por ciento en la facturación anual por aquella grave incidencia», ha apuntado.