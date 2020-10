La Sareb inicia en diez días las obras del bloque de Fornells

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el ‘banco malo’, terminará finalmente el bloque de viviendas que se levanta inacabado en la entrada de Fornells.

Las intenciones de la Sareb para este edificio, que lleva más de una década mostrando una imagen nada halagüeña, son que el proyecto haya concluido en verano del próximo año, tal como lo ha comunicado la dirección de obra del proyecto al alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller.

La Sareb ha anunciado al Ayuntamiento que las obras empezarán en breve, en concreto, en unos diez días, y el proyecto contempla la finalización de las once viviendas adosadas que quedaron a medio construir a causa de la anterior crisis económica y cuyo aspecto ha ido deteriorándose con el paso de los años.

El alcalde, Francesc Ametller, agrega que el proyecto ya cuenta con la licencia municipal tras la supervisión e informes técnicos municipales y el presupuesto de la actuación asciende a 1.123.000 euros.

Ametller recuerda que el Ayuntamiento ha insistido en numerosas ocasiones al promotor sobre la pésima imagen que ofrece esta construcción justo a la llegada de Fornells, de ahí que valore muy positivamente la actuación que se iniciará en breve, ya que «va a mejorar sin ninguna duda la imagen» de un pueblo destacablemente turístico.

La Sareb ya anunció en enero de este año sus intenciones de finalizar el bloque de viviendas con el fin de poder poner el edificio a la venta.

Hay que recordar que se concedió licencia a la promotora Bahía de Fornells, que finalizó y comercializó unos primeros apartamentos. Pero la crisis hizo mella y los adosados restantes pasaron al banco malo.

La promoción consta de un total de 29 viviendas adosadas, no obstante, la Sareb actuará sobre los once que no se llegaron a acabar y que siguen con el esqueleto de la estructura.