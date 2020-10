CCOO insta a crear en Menorca centros específicos para la covid-19

El responsable sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el hospital Mateu Orfila de Mahón, Juan Andrés Bernabéu, instó este martes a crear centros de salud específicos para la covid-19, con el objetivo de aumentar el servicio que se presta desde atención primaria.



“Los usuarios llaman a los centros de salud por otras patologías y no dan abasto. Debemos reforzar la situación con más personal, medios técnicos y desdoblando la atención primaria mediante centros específicos de coronavirus, o de consultas específicas en aquellos municipios que no tengan más de un centro de salud”, ha explicado a Efe.



Bernabéu ha indicado que la decisión recae únicamente en el Govern “porque tiene las competencias”, y ha reclamado actuaciones urgentes en este sentido.



“Sabemos que es complicado porque hay casos no diagnosticados de covid que posteriormente lo acaban siendo. Si esto dura más de un año, como indican las previsiones, no séhasta qué punto vamos a llegar. Como no demos ahora el do de pecho, la sanidad pública quedará resentida”, ha advertido.



Además, ha reclamado que dentro de los centros de salud se lleve a cabo un cribaje para diferencias los casos covid de otras patologías.



“Ahora se produce la clasificación en las mismas consultas y provoca sobresaturación. Lo mismo sucede con la atención telefónica, que no resuelve enfermedades crónicas o sobrevenidas”, ha denunciado.



Personal sanitario de los centros de salud de Menorca y del hospital Mateu Orfila de Mahón se han concentrado este martes a las puertas de los equipamientos para exigir másinversión, personal y medios para la sanidad pública.