Més per Menorca plantea suprimir conselleries para afrontar la crisis

Més per Menorca ha planteado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, la necesidad de reducir de once a nueve las conselleries del ejecutivo para adaptar su funcionamiento al reto de afrontar un cambio de modelo económico para superar la crisis.

El portavoz parlamentario de los nacionalistas menorquines, Josep Castells, ha propuesto un Govern con las conselleries de Presidencia, Economía, Hacienda, Educación, Salud, Asuntos Sociales, Territorio, Turismo e Interior, así como con dos departamentos con atribuciones sobre todo el Govern vinculados a la jefatura del gabinete: uno centrado en modernizar la administración y otro en la reconstrucción económica.

«Una remodelación inteligente del Govern permitiría hacer rente a estos retos sin aumentar el gasto en altos cargos y personal eventual», ha sostenido Castells en su intervención durante el debate de política general que comenzó este mates en el Parlament.

La diputada de Gent per Formentera Sílvia Tur, que comparte el Grupo Mixto con Més per Menorca, ha reprochado a la presidenta Armengol su falta de autocrítica, ante problemas como las carencias en Atención Primaria «en un momento en que la gente tiene que seguir tratándose por todo tipo de patologías, no solo por covid».

Tur ha censurado asimismo que la presidenta no aludiera en su discurso a la insuficiente oferta de conexiones aéreas entre islas y entre el archipiélago y la península, «especialmente en el caso de la triple insularidad de Formentera».