Salud no ve en los últimos brotes un motivo de retroceso de fase en Menorca

La relajación de las restricciones aprobada el pasado día 10 para Menorca, y que ha permitido entre otras cosas aumentar el número de personas en encuentros al aire libre a 20 o reabrir clubes de mayores y casals de joves, no peligra a causa de los últimos brotes. Así lo señaló ayer el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, en su comparecencia para evaluar la situación de la pandemia. «Las restricciones no pueden ser cerradas y que no se puedan volver a valorar», declaró, aunque matizó que «los brotes a veces no son motivo para plantear restricciones en todo un territorio».

Arranz explicó que «si tenemos un brote muy localizado en un municipio, bien identificado, pongamos que en dos o tres edificios, podemos tomar acciones selectivas, como por ejemplo un cribado en la zona o en un barrio muy concreto, lo hemos hecho ya en diferentes lugares de las Islas». El portavoz indicó que acciones en toda la isla, como el retroceso hacia medidas de nuevo más restrictivas, estaría vinculado más a «un aumento general de la transmisión comunitaria» que a brotes de la enfermedad.

En un contexto de un leve repunte de la Incidencia Acumulada de casos de covid-19 en toda la comunidad en esta última semana, Menorca continuó aportando positivos, ayer fueron diez más. La isla tiene 90 casos positivos activos, 84 en seguimiento por los equipos UVAC de Primaria y seis pacientes en el hospital, dos de ellos críticos y en cuidados intensivos. La situación de los profesionales sanitarios no ha variado, solo hay uno positivo y otro en seguimiento.

En cuanto a los indicadores de la pandemia, la Incidencia Acumulada de 14 días ha subido hasta 95 casos por cada cien mil habitantes y la tasa de positividad (proporción de positivos del total de pruebas PCR positivas que se realizan) ha bajado respecto a la semana pasada y es del 3,75 por ciento.