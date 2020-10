Menorca en el último día: 9 positivos, otro ingreso en la UCI y 28 altas

Menorca ha registrado en el último día 9 nuevos positivos de coronavirus, de los cuales 8 están en seguimiento en su domicilio y uno ha ingresado en el hospital Mateu Orfila.

El número de casos activos en Menorca ha bajado a los 93, debido a que en las últimas 24 horas se han dado 28 pacientes de alta, entre ellos dos enfermos que estaban en planta en el hospital. No obstante, un paciente, que estaba siendo atendido por las UVAC, ha ingresado a la UCI y otros dos (uno que era atendido en su domicilio y otro que es un nuevo positivo) han requerido hospitalización en planta.

Actualmente hay siete pacientes en el Mateu Orfila, cuatro de ellos en la UCI. Pese a ello, el Área de Salud de Menorca informa que de momento no se ha activado la segunda UCI, después de que se haya revisado el plan de contingencia que ahora prevé habilitar una segunda UCI a partir de los siete pacientes covid en la Unidad de Cuidados Intensivos. El objetivo, no volver a paralizar la actividad quirúrgica y mantener la agenda de las operaciones, algo que no sería posible si se habilitara la segunda UCI en la Unidad de Reanimación Post Anestésica (URPA).

En cuanto al personal sanitario, hay un trabajador contagiado y otros dos en seguimiento.

El número de casos acumulados en Menorca desde que se inició la pandemia asciende a 626, de los cuales 518 se han curado y 15 han fallecido.