La ruta estival a Múnich se salda con un gasto público de casi 350 € por turista

La ruta entre los aeropuertos de Menorca y Múnich que ha operado este verano Iberia gracias al convenio de co-marketing con la Fundació Foment del Turisme (Consell) y la Agència d’Estratègia Turística (Govern), que se han repartido una aportación pública de 125.000 euros, se ha saldado con un pobre balance de pasajeros. Según el informe realizado por la compañía y facilitado por la fundación promocional del Consell, entre el 27 de junio, fecha de la primera frecuencia, y finales de agosto, cuando se cerró la ruta, se registraron un total de 716 pasajeros.

La ocupación media de la ruta ha sido al final del periodo del 23 por ciento, con un total de 3.112 asientos ofertados (a razón de una frecuencia semanal) y el balance de inversión por turista es de casi 350 euros, teniendo en cuenta que el cómputo de pasajeros cuenta tanto los viajes de ida, como los de retorno. Cabe destacar asimismo que el 21 por ciento de los pasajeros que han utilizado la conexión son españoles, por lo que a buen seguro no todos los viajeros eran turistas con destino Menorca. También hay que recordar que esos 125.000 euros que se han invertido para abrir la ruta tienen como contraprestación una campaña de promoción del destino por parte de la compañía a través de sus distintos canales de comunicación.

Demanda creciente

La ocupación de los vuelos vivió una evolución creciente a medida que avanzaba el verano. Así, según el balance de la compañía, la única frecuencia del mes de junio tuvo una ocupación del diez por ciento (18 pasajeros), en las cinco frecuencias del mes de julio la ocupación fue del 19 por ciento (259 pasajeros) y en las cuatro frecuencias del mes de agosto, del 28 por ciento (439 pasajeros). Subrayar que desde mediados de ese mes Alemania recomendó no viajar a España –incluido Balears- y obligó a los viajeros realizarse una prueba PCR gratuita a su regreso y a guardar dos semanas de cuarentena en caso de dar positivo, todo un freno para esta y toda las rutas abiertas en esos momentos entre Menorca y el país germano.

El director insular de Promoción Turística, Jesús Gomila, reconoció ayer que «nos hubiera gustado una ocupación más alta, aunque sabíamos que las cifras no podían ser tan positivas como en otros años», aludiendo al evidente contexto complicado por la crisis del coronavirus. No obstante, asegura que hay cuestiones «positivas» a extraer de la acción promocional asociada a la apertura de la ruta: «Ha crecido la demanda del mercado alemán en la región de Múnich». Gomila explicó a que respondió la iniciativa, llegar al mercado alemán, el que tenía un mejor comportamiento epidemiológico, en un momento en que los otros mercados emisores estaban en clara debilidad. Y no hacerlo en una región alemana donde ya había conectividad, sino abrirse al mercado bávaro para «sembrar demanda de cara a las próximas temporadas».

Por su parte, Iberia subraya en su informe la afectación de las restricciones de movilidad, pero lanza un mensaje de optimismo: «La situación ocasionada por la covid-19 es temporal. La demanda hacia Menorca sigue existiendo y, una vez se eliminen las medidas restrictivas, el aumento en capacidad y demanda volverá». La empresa defiende que la inversión de Menorca en Iberia «es muy acertada» y concluye advirtiendo que «el próximo año será muy importante» y que «seguir apostando por una colaboración conjunta puede ser muy interesante para Menorca».