Viturme tilda de abusivos los módulos de la ecotasa este año

La asociación de viviendas turísticas de Menorca, Viturme, ha solicitado a la Conselleria de Turismo del Govern la revisión del sistema de módulos para calcular las estancias turísticas que están gravadas por el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), atendiendo a la «más que evidente disminución de ocupación» que ha tenido durante la temporada por la crisis de la covid-19.

El cierre de puertos y aeropuertos, las restricciones de movilidad tanto entre islas como con el territorio peninsular y las limitaciones en los movimientos de turistas extranjeros en Balears, especialmente en Menorca con el turismo británico, han hecho que la oferta de viviendas turísticas vacacionales haya tenido una reducción brusca en los datos de ocupación, que ha llegado a ser nula en algunas empresas enfocadas al mercado británico.

Este escenario sin embargo, no está siendo tenido en cuenta para la revisión del sistema de módulos para estancias turísticas en el ITS. Viturme señala que si bien existe la posibilidad de modificación del parámetro de período de comercialización durante el mes de enero para la aplicación del tramo más bajo de ocupación, éste sigue siendo elevado en comparación a la ocupación que han tenido las estancias y viviendas turísticas. El sistema actual contempla como período de ocupación mínima 64 días, que la mayoría de viviendas turísticas no han tenido.

Con la aplicación de los parámetros actuales y teniendo en cuenta que el obligado al pago de la ecotasa es el establecimiento por cuenta del usuario de la estancia, la patronal sostiene que no se cumple el principio de justicia tributaria, incluso podrían producirse situaciones de carácter confiscatorio por parte de la administración.

«La no revisión de este sistema de tributación», concluyen, «resultaría excesivamente gravoso para los titulares de estancias turísticas, al tener que abonar un impuesto sobre unas estancias que no se han producido y que por tanto no han supuesto ningún ingreso ni por la estancia ni por el pago del impuesto que realizan los usuarios».