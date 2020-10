Torna el parenòstic, l’aplec de secrets de la cultura popular

Sabeu què va passar dia 2 de gener de 1929? I quina és la millor època per menjar pomes des Conco en Tolo? Us agradaria aprendre a cuinar unes carxofes en tempura i una maonesa de gambes? O com cuidar una ponsètia perquè la seva durada no es limiti només a les festes nadalenques? Coneixeu el significat de la paraula menorquina ‘sinquinirvi’? O sabeu qui era Maria Llabrés Piris?

De totes aquestes i moltes altres curiositats parla el parenòstic menorquí que publica un any més «Es Diari» i que inclou un compendi de saviesa menorquina. És la publicació de referència per als amants de les tradicions illenques.

L’aplec, de butxaca i de molt fàcil maneig, manté algunes de les seccions habituals i tradicionals, gairebé ja imprescindibles. Però n’afegeix algunes de noves.

Així, manté el calendari mensual amb tots els sants i les hores de sortida i posta del sol i de la lluna. També inclou un calendari de les èpoques de sembra i collita de fruites, verdures i hortalisses, així com els mesos més idonis per menjar-ne. No hi falten els horòscops com tampoc la relació de dies festius de l’any que ve i els caps de setmana de celebració de les festes patronals. També inclou les fires i els mercats previstos a celebrar l’any que ve, això sí, sempre que la pandèmia ho permeti.

Es mantenen les dites i frases menorquines i les paraules que empram els menorquins, el vocabulari que enriqueix el nostre ‘rallar en pla’.

Aquest aplec, que es podrà adquirir a partir de dimecres a les llibreries i a les seus d’«Es Diari» per 2,50 euros, inclou dotze efemèrides, una per mes, proporcionades pel periodista Toni Seguí. Es relacionen i descriuen personatges (nascuts aquell mes en qüestió) que han marcat la vida menorquina, una aportació d’Antoni Tudurí, membre de la secció de Genealogia de l’Ateneu.

Una altra de les novetats la trobam amb la secció de fruites de temporada i kilòmetre zero que facilita l’escriptor Adolf Sintes i que aporta varietats locals segons el millor mes per assaborir-les.

Una de les seccions centrals són les receptes de cuina. En aquesta ocasió les aporta la Cooperativa del Camp a través del projecte «Menorquí Km 0» que gestiona Bàrbara Lluch a través del canal de Youtube. Són receptes innovadores i originals, totes elles elaborades amb producte local i del temps.

Tampoc no hi falten uns bons consells florals, en aquesta ocasió proporcionats pel centre de jardineria Es Bosc.

A més a més, es relacionen els 15 arbres singulars que té Menorca dels 66 catalogats a Balears. Pels amants de la caça, en aquest nou aplec s’inclou una informació detallada dels períodes hàbils i de les modalitats tradicionals i endèmiques de Menorca.

I es parla també de la tradició de recol·lectar fruits i plantes silvestres, com les arboces, les tàperes, la camamil·la o les móres, entre moltes altres.