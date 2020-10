CAEB: el estado de alarma «revela un gran fracaso de todas las administraciones»

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha asegurado este domingo que el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno central «no puede ser interpretado de otra forma que como un gran fracaso por parte de las administraciones en la gestión de la pandemia».

Planas ha mostrado la «decepción del sector privado» al considerar que «con las nuevas medidas restrictivas queda patente que las diferentes administraciones no han estado a la altura y no han sido capaces de cumplir sus obligaciones». «Lo vamos a pagar todos los ciudadanos no solo en términos sanitarios, sino también económicos», ha añadido.

La presidenta de CAEB ha expresado su «profundo malestar» por el hecho de que «el Gobierno contemple que el estado de alarma se extienda hasta el 9 de mayo» y ha considerado que se trata de «una medida que arruina tanto la campaña de Navidad como la Semana Santa, que son dos hitos fundamentales para la economía y para el empleo».

«Es preciso asumir de una vez que es necesario controlar con garantías sanitarias en aeropuertos y puertos la salud de las personas que nos visitan para controlar la pandemia lo antes posible», ha reclamado.

Asimismo, ha indicado que Balears es «la comunidad con la economía más 'contagiada' por el coronavirus de todo el país y la que más está sufriendo en términos de caída del PIB, aumento del paro y destrucción de empresas, tejido productivo y puestos de trabajo».

Por ello, ha solicitado que las nuevas medidas «vengan acompañadas de una clara, decidida, generosa y valiente política en la que deben implicarse todas las administraciones, que incorpore un amplio paquete de medidas paliativas y urgentes que sirvan de apoyo a todo el sector privado».

La presidenta de la patronal ha destacado que «la falta de control de la pandemia ha relegado a Balears frente a comunidades como Canarias ante mercados turísticos emisores tan importantes como son el alemán y británico». «Canarias nos ha sacado los colores», ha lamentado.

Planas, que también es presidenta de la Unión Balears de Entidades Sanitarias (UBES), ha elogiado nuevamente «el coraje y los esfuerzos de los profesionales del sector sanitario, tanto privado como público». «Por supuesto que lo primero es la salud de las personas, pero la mala gestión de la pandemia va a provocar un perjuicio en la salud económica de los ciudadanos de Baleares sin precedentes», ha concluido.