Los restauradores de Menorca piden ampliar una hora el cierre durante el estado de alarma

El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de Menorca, José Bosch, ha acusado al Gobierno de «enterrar» al sector si extiende el estado de alarma para los próximos seis meses y ha pedido al Govern que se amplíe una hora el horario de cierre.

«Necesitamos la economía para vivir y no es la solución, siempre recibimos los mismos a pesar de tener una tasa de contagios por la covid-19 entre empleados mínima. Si (el estado de alarma) dura seis meses nos quedaremos todos por el camino, nos acabarán enterrando a todos», ha lamentado a Efe.

Bosch ha advertido de que el hecho de que un establecimiento hostelero deba cerrar a las 23.00 horas implica que una hora antes no se pueda dar el servicio al cliente.

«Esto no es un comercio que cierras y te vas a tu casa, necesitas una hora como mínimo para limpiar la maquinaria, hacer la caja y ultimar el pedido para el día siguiente», ha señalado.

También ha destacado que «el ir a comer o cenar a un restaurante es una experiencia, un acto para pasárselo bien sin prisas ni presiones de tener que irse a una determinada hora».

Por otro lado, el presidente de los restauradores menorquines ha opinado que la comida a domicilio o el sensibilizar a los clientes a acudir antes a los establecimientos no es la solución.

«La gente quiere reencontrarse alrededor de una mesa, pasárselo bien y aislarse de los problemas cotidianos. Por muy bien que presentes la comida a domicilio no es lo mismo, es un pequeño parche porque no te sirven, no tienes una hora límite y no disfrutas de un ambiente distendido», ha criticado.

Además, ha remarcado que cambiar los horarios de cena y las costumbres de «no se hace de un día para el otro».

Por último, ha recordado que entre la situación económica de las familias y las restricciones derivadas de la pandemia el sector está al límite.

«En nuestros establecimientos hemos detectado una caída del 50 % de facturación el mes de octubre en comparación con el del año pasado. Son números tremendos porque un restaurante necesita un mínimo del 70 % para cubrir los costes, y reducir personal no es la solución cuando ves la factura del consumo eléctrico o el alquiler», ha concluido.