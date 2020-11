Comerciantes de Menorca ven “dramático” un segundo confinamiento

La situación del comercio en Menorca será “dramática” si se produce un segundo confinamiento, ha reconocido este martes el presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome), Vicente Cajuso.



“Uno pasea por el centro de Mahón y se encuentra las principales calles con muchos comercios que han cerrado o bien han colgado el cartel de liquidación por cierre. Tenemos asumido que a finales de año un 30 % del sector desaparecerá, pero si perdura la pandemia y se produce un segundo confinamiento el número de cierres crecerá, generando más paro y dejando un escenario dramático”, ha señalado Cajuso a Efe.



En su opinión, principios de 2021 será la fecha “crítica” para el sector comercial de la isla.



“Es una incógnita lo que nos vamos a encontrar este año, el objetivo es cubrir gastos para continuar sobreviviendo. Todavía quedan algunos remanentes de dinero, aunque poco a poco se agotará y no habrá ingresos. Enero y febrero serán muy duro, con muchas personas sin ingresos, los autónomos lo pasarán mal y aquellos que dependan del turismo todavía peor”, ha avisado.



Por tipologías comerciales, el presidente de Ascome considera que aquellos que han subido “ligeramente” su facturación tampoco presentan beneficios en su balance y explica los motivos.



“Las tiendas de productos tecnológicos o desinfectantes contra el coronavirus han incrementado los ingresos en estas líneas, pero en cambio la han bajado de otros productos que también venden. Creemos que no habrá prácticamente ningún comercio que aumente la facturación. Los que más van a sufrir son los establecimientos de productos que no son prioritarios”, ha asegurado.



Por último, Vicente Cajuso ha admitido que la venta online a través del canal de comercialización propio Xuroa no acaba de arrancar.



“Esperamos una subida que, de momento, no se está plasmando. La venta online en Menorca se asocia con las grandes multinacionales y necesitamos potenciarla, apostar más por ella”, ha remarcado.