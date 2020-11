Vueling alarga hasta mitad de mes el vuelo diario entre Menorca y Barcelona

La compañía aérea Vueling ha decidido alargar la reducción de frecuencias entre los aeropuertos de Menorca y Barcelona una semana más, hasta el 15 de noviembre, periodo en el que seguirá ofreciendo solo un vuelo diario de ida y vuelta entre la isla y la capital catalana, en consonancia con los plazos dados por la Generalitat para el cierre perimetral de Catalunya, que solo permite entrar o salir de la comunidad por alguna de las once causas justificadas que recoge el real decreto del estado de alarma. No será hasta el 16 de noviembre –siempre que no se extiendan las limitaciones a la movilidad– cuando recupere las tres frecuencias diarias que tenía inicialmente programadas este invierno.

Vueling ya aplicó una drástica reducción de su programación cuando se declaró el primer estado de alarma. No obstante, entre la situación de entonces y la de ahora hay una notable diferencia. En marzo y abril se decretó un confinamiento domiciliario, se interrumpió la presencialidad en muchos trabajos y en los centros escolares y universitarios. Ahora los centros educativos están abiertos y entre los supuestos para poder viajar se encuentra tanto la asistencia «a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil», como el «retorno al lugar de residencia habitual o familiar».

Eso hace que la demanda por volar, aunque menor a la habitual, siga existiendo, lo que se refleja en el famoso algoritmo que establece las tarifas de la única compañía que permite la conexión directa con Barcelona, la más utilizada por menorquines por razones educativas, como laborales y médicas. Así, en los días de mayor demanda ya se están registrando los sólitos incrementos de precio cuando la oferta escasea, como es el caso.

Un ejemplo lo encontramos los domingos en sentido Barcelona. Si la tarifa habitual se situaba hasta el momento en los 55 euros por trayecto sin descuento de residente, los domingos 8 y 15 el único vuelo programado se vende a 270,5 euros. Otro ejemplo. El lunes 16, cuando se recuperan las tres frecuencias, la tarifa media se sitúa en 58,16 euros, mientras que el lunes 9 de noviembre, con solo una frecuencia, el trayecto sale a casi 104 euros sin descuento de residente.