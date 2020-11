Una trabajadora del geriátrico de Ciutadella da positivo

El mismo día en el que se han dado a conocer los tres casos positivos de empleados del geriátrico de Maó, en el de Ciutadella también se ha notificado un positivo de una trabajadora no sanitaria. No obstante, desde el Área de salud de Menorca comunican, que en este caso, no ha tenido contacto con usuarios y residentes del centro.

Se trataba de un contacto estrecho de un positivo. En la primera PCR que se le hizo dio negativo y quedó en aislamiento. Es en la segunda PCR cuando ha dado positivo, por lo que se ha decidido no hacer un cribado entre los usuarios, ya que no han estado expuestos a ninguna situación de riesgo de contagio. Pese a ello, sí que se ha hecho el correspondiente estudio de contactos de esta trabajadora.