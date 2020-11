Colapso en la oficina de la Seguridad Social: solo un funcionario atiende las consultas

Las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Maó se han convertido en un reflejo de la administración lejana, lenta y burocratizada que creímos haber dejado atrás. Un solo funcionario atiende las consultas ciudadanas, al menos ayer, que previamente han reservado hora.

Sin embargo, lograr esa reserva, la cita previa, constituye un auténtico muro. Así lo definía una ciudadana que se había personado a las puertas del organismo, en la plaza Biosfera de Maó, al no haber logrado la cita tras varios días de intento a través de la web institucional.

No fue la única, otro vecino reconoció su ingenuidad al constatar que sería imposible salir de dudas respecto al problema que le había llevado allí. Este intentó la reserva de hora a través del teléfono habilitado por el Ministerio, un 901, lo que implica que la llamada la pagan a medias el usuario y el titular de la línea. No es eso lo que le preocupaba, sino que el número le hubiera remitido finalmente a la web aduciendo que no había horas disponibles para la cita.