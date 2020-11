Un lavado de cara de 50.000 euros para la vieja torre de control

AENA se ha gastado casi 50.000 euros en darle una nueva imagen a la vieja torre de control del Aeropuerto de Menorca, una de las más antiguas de España. Los trabajos concluidos han consistido en el repintado de todo el edificio, del fanal y de la escalera de emergencias, el saneamiento de los deteriorados elementos metálicos de la torre, el suministro e instalación de 16 proyectores de luz, la colocación de láminas solares en los cristales de la sala de los controladores, así como dos vinilos decorativos en la sala de descanso, entre otras actuaciones menores, todas a cargo de la empresa adjudicataria Obres i Seveis Curto SL.

Cabe recordar que AENA se comprometió a reformar la torre en una reunión mantenida el pasado mes de febrero con la presidenta del Consell, Susana Mora, el conseller balear Marc Pons y los representantes de los trabajadores. Las fuerzas sindicales han denunciado en multitud de ocasiones que la torre arrastra problemas estructurales.

El Parlament aprobó por unanimidad hace unos meses una propuesta de acuerdo de Més per Menorca que instaba a AENA a construir una nueva torre de control, una petición que no será atendida ya que el plan del gestor aeroportuario no pasa por seguir construyendo torres de control, sino por ir sustituyéndolas progresivamente por sistemas de control remoto como el que se implantará por primera vez en España en los aeropuertos de Menorca y Vigo. El proyecto para construir una nueva torre quedó parado cuando se estaba ultimando su redacción con un coste de 4,6 millones de euros.