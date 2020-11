Fernández-Cid: «Cada día que pasa tengo más claro que las razones son personales»

Ramón Fernández-Cid continuaba este viernes sin tener en su poder la comunicación escrita de su cese como jefe de la UCI ni tampoco los motivos que lo han provocado, lo que le lleva a concluir que solo pueden obedecer a razones personales. Por este motivo, registró un escrito de entrada en el Hospital dirigido al gerente en el que le solicitaba que le confirmara tanto el cese como las causas que asegura desconocer, al tiempo que vertía su disponibilidad para recuperar el cargo.

En el documento Fernández-Cid muestra su ofrecimiento a colaborar en cualquier modificación organizativa a la que se habría referido el gerente, y por tanto, a continuar al frente de la UCI si optaba por reconsiderar su postura.

«Que no sea tan considerado»

Más explícito para evaluar la convulsa semana generada en torno a su persona, el doctor intensivista deslizó el desencuentro inevitable generado con la gerencia. Fernández-Cid reveló, además, que en una reunión de Romà Julià con personal del centro este había hablado de causas «poderosas» para argumentar la destitución, que no quería explicar porque perjudicarían la imagen del exjefe de la UCI, «pero yo le digo que no sea tan considerado y que explique lo que tenga que explicar». En todo caso, le pide que ponga fin cuanto antes a la revuelta que se ha creado porque no es buena para el Hospital.

El médico de la UCI afirmaba este viernes a este diario que visto el desarrollo de los acontecimientos desde que el miércoles el gerente le comunicara verbalmente el cese sin darle los motivos, que las razones no pueden ser técnicas ni de cambios en el modelo asistencial, como ha indicado Juliá públicamente. Al contrario, «cada día tengo más claro y me reafirmo en que las razones son personales y no se pueden objetivar». Tampoco comprende que si se tratara de implantar un nuevo modelo del que nunca habían hablado con anterioridad, «sea necesario que este tenga una nueva dirección».

Sorprendido por las muestras de solidaridad que le han llegado desde todo el mundo sanitario del Archipiélago, incluida una campaña de recogida de firmas iniciada este viernes a través de la plataforma change.org, Fernández-Cid valora especialmente la postura del personal de la UCI, enfermeras y auxiliares, que han estado a su cargo, además de la inmensa mayoría de las doctoras de la UCI que han mostrado su rechazo a la decisión. El intensivista sabe que algunas de esas enfermeras querían jubilarse en este departamento de cuidados intensivos a pesar de la presión con la que trabajan, de ahí la importancia de la decisión que han tomado al solicitar el cambio a otro departamento.