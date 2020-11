Las voces de los que creen que la covid es una estafa

Están convencidos de que la covid-19 es una enfermedad como la gripe y que las medidas restrictivas que aplican todos los gobiernos están basadas en datos irreales o manipulados. Así lo explicó este sábado el colectivo Menorca Resiste ante unas sesenta personas en la plaza de la Catedral en Ciutadella.

Múltiples argumentos

Este grupo afirma que las pruebas PCR no son fiables, porque no son específicas. «Dan positivo hasta en frutas y no sirve para determinar quién puede contagiar». Están convencidos de que los rebrotes se producen porque se realizan más PCR y añaden que eso es así porque en función del número de infectados se reparte el dinero del fondo covid entre las comunidades autónomas.

Otro argumento que utiliza el colectivo es que la letalidad del virus es similar a la de la gripe y muy inferior a la estimada inicialmente por la OMS. A continuación afirman que el número de fallecidos solo por covid es muy reducido y que la mayoría de muertes se producen por otras patologías como causa principal. Indican que los cuerpos de los fallecidos de covid-19 «son incinerados directamente sin practicarles autopsia, lo que impide saber de qué muere la gente».

También niegan que el colapso hospitalario se produzca por causa de infectados de covid. Afirman que «la gripe también colapsa» y creen que la causa es el tiempo de cuarentena que se impone a positivos con complicaciones.

Otro de sus argumentos es que no se están publicando estadísticas sobre número y causa de las defunciones en España. Reconocen que las organizaciones médicas no contradicen los datos del gobierno pero se refieren a que en respuesta a ello empiezan a crearse grupos de «médicos por la verdad», con 140 miembros en España.

Menorca Resiste considera que es «muy, muy raro que un asintomático contagie el virus». Se decanta por el objetivo de la «inmunidad de grupo y la protección estratégica de los colectivos más vulnerables como la forma de gestión más eficiente de los recursos sanitarios».

Por último, se refieren a la relación de causa efecto entre la tecnología 5G y el agravamiento de los síntomas de covid.