Los TTOO británicos ofrecen cien vuelos semanales a la Isla en la punta del verano

Turoperadores (TTOO) y compañías aéreas británicas apuestan por Menorca para una rápida recuperación de los flujos turísticos en la temporada 2021. Siempre a expensas de cómo evolucionen los indicadores sanitarios, ya han puesto a la venta una potente programación de vuelos que en el mes de agosto alcanzará el centenar de frecuencias semanales desde una quincena de aeropuertos de las Islas Británicas, una operativa que en algunos casos como el de Jet2.com sorprendentemente llega a superar la que ofrecían en la temporada alta de 2019, antes de la pandemia.

Si las programaciones aéreas a medio año vista siempre son provisionales, en la actual situación, en que cualquier recaída en las cifras sanitarias puede dar al traste con las operativas previstas, todavía más. Reina la prudencia. Sin embargo, lo cierto en estos momentos es que esos vuelos ya se están poniendo a la venta y según fuentes cercanas a los operadores turísticos a un ritmo considerable dada la incertidumbre reinante. La presidenta del Consell y máxima responsable en materia turística, Susana Mora, mostraba ayer su prudencia, pero reconocía que «las expectativas son positivas, los operadores nos trasladan que buscan incluso recuperar ya en 2021 lo perdido en el año 2020».

Apuesta por Menorca

Mora destaca los resultados que está dando el trabajo público-privado y revelaba el mensaje que les trasladan turoperadores y compañías en las reuniones mantenidas en las últimas semanas: «Apuestan por Menorca, un destino que siempre les ha funcionado y que les da más seguridad que otros». El objetivo del Consell es que esta apuesta por Menorca se mantenga y que los datos sanitarios permitan avanzar al máximo la temporada, siempre en parámetros de máxima seguridad sanitaria.

En ese contexto se están analizando las medidas de control aeroportuario que se llevarán a cabo y hasta qué punto la existencia de una vacuna contra la covid-19 puede dar un giro positivo al escenario turístico para el año que viene.

Un análisis de las programaciones a la venta de los cuatro grandes operadores británicos marca el inicio de la turoperación británica el 1 de abril de la mano de Jet2.com, que en el mes de agosto confirma que ofrece hasta 40 frecuencias semanales desde once aeropuertos, con la incorporación de una nueva ruta desde Bristol, lo que supera lo ofrecido en el año 2019. Jet2.com es el que ha puesto a la venta la programación de vuelos a Menorca más ambiciosa en temporada alta, mientras que Tui Reino Unido ya ha puesto a disposición de sus clientes 31 frecuencias semanales en agosto desde 14 aeropuertos británicos. No obstante, en el caso de Tui no se prevé que arranque su operativa de vuelos con Menorca hasta el 1 de mayo.

Desde la Fundació Foment del Turisme de Menorca están trabajando con el objetivo de que se avance al máximo la temporada, adentrándola en el mes de marzo todo lo posible. Por el momento la compañía aérea Easyjet, que en la punta del verano ofrece 20 frecuencias semanales de conexión desde cuatro aeropuertos británicos, prevé su desembarco en la Isla el 28 de marzo desde Londres-Gatwick. Sobre el papel será el primer operador británico en volar a Menorca desde Reino Unido. Un día después tiene previsto hacerlo Ryanair, que programa vuelos desde East Midlands desde el 29 de marzo, aunque en temporada alta no superará las dos frecuencias semanales. Hay que tener en cuenta que estas previsiones solo se centran en los turoperadores británicos que tradicionalmente operan con la Isla y que no tienen en cuenta que otras compañías aéreas también pueden ofrecer conexiones con Reino Unido.