Fernández-Cid pide al gerente una disculpa pública y “no sufrir acoso”

El todavía jefe de la UCI del Mateu Orfila, Ramón Fernández-Cid ha contestado, mediante un escrito a la propuesta de la gerencia del hospital que acepta su readmisión pero con condiciones. En la carta, que ha sido entregada este martes al gerente Romà Julià expresa su disposición a encontrar una “solución negociada y amistosa” al conflicto, iniciado tras el anuncio de cese de Fernández-Cid, aunque matiza que “en ningún momento se me ha comunicado en la forma prevista en la legislación vigente”, por lo que considera que no ha sido apartado del servicio.

En el escrito el aún jefe de la UCI se compromete a “no manifestar mi opinión respecto a la petición del cese de la actual Dirección Médica y Gerencia en los medios de comunicación, ni solicitar públicamente el cese de dichos cargos”, aunque recuerda que él no ha promovido “ningún movimiento social, ni está en mi mano parar el descontento generado por la gestión actual ni las protestas pública”.

También reclama “no sufrir el actual acoso y desestabilización laboral y personal por parte de dichos cargos” y exige a la Gerencia “una disculpa pública por la mala gestión de este asunto, siendo, al fin y al cabo un fuego del que son responsables”. Asimismo Fernández-Cid se compromete a “no tomar medida legal alguna contra dichos cargos por los acontecimientos, declaraciones y actos contra mi profesionalidad realizados estos días, al margen del deber de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de que tenga conocimiento".

Sobre el nuevo modelo asistencial que se quiere aplicar en la UCI, Fernández-Cid afirma que lo desconoce: “Dicho modelo no me ha sido presentado, ni se conoce en qué consiste, plazos, medios y requisitos para su puesta en marcha, ni se me ha facilitado la más mínima información al respecto”, asegura, por lo que “no puedo realizar una aceptación expresa del mismo” y “resultaría imprudente por mi parte manifestarme a favor o en contra de dicho nuevo modelo”. En el escrito de Fernández-Cid no hace referencia alguna a otra de las condiciones de Salud, la de que este nuevo modelo esté supervisado por la directora médica del hospital.

En principio estaba previsto que este martes se tomara una decisión sobre la continuidad o no del jefe de la UCI. Ahora con esta respuesta, ambas partes se han dado un tiempo para encauzar la situación, y parece que no será hasta el lunes de la semana que viene que el Área de Salud de Menorca adopte una decisión.