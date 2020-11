Los casos del geriátrico de Alaior tienen su origen en los contactos familiares

Los contagios que afectan a 11 residentes y a una trabajadora del geriátrico de Alaior proceden del exterior, según la hipótesis que maneja el Ayuntamiento y ha expuesto esta mañana por el alcalde José Luis Benejam, aunque tal sospecha no está confirmada todavía por Sanidad. Los usuarios de la primera planta no tienen impedimento para salir a la calle y los de la segunda planta han recibido hasta ahora visitas de la familia.

El alcalde ha hecho un llamamiento a la prudencia, “no podemos relajarnos, el contagio ha surgido en el seno de familias o en los contactos personales que mantienen los usuarios”, ha explicado Benejam.

Tras el traslado de los 11 residentes al Hospital, la Guardia Civil ha desinfectado las dependencias comunes y las habitaciones, que son dobles y ahora tendrán ocupación individual.

PCR a familiares

Los familiares de los once residentes del geriátrico de Alaior contagiados por coronavirus, que en las últimas 48 horas han mantenido contacto estrecho, se someterán a una prueba PCR, según ha confirmado este martes la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alaior, Maria Anònia Pons.



“Hemos pasado la lista de visitas a la UVAC para que puedan citar a las personas que consideren oportunas. Los once usuarios del geriátrico positivos y la trabajadora que también ha resultado contagiada no tienen síntomas y se encuentran en buen estado de salud”, ha señalado en comparecencia de prensa.



Pons ha reconocido que el traslado al hospital Mateu Orfila de los once residentes obedece a “una cuestión de seguridad”, con el objetivo de adaptar la residencia a las necesidades del aislamiento del resto de usuarios.



“Es un centro con habitaciones dobles y de este modo nos permitirá reubicar a los que no han dado positivo en estancias individuales, mejorando su atención y permitiendo un seguimiento exhaustivo de la evolución”, ha añadido.



Además, sospechan que el virus “ha entrado de fuera”, y admite que el hecho de que los internos pudiesen salir a la calle a dar una vuelta puede favorecer el contagio, “cuando salen del geriátrico no podemos hacer nada, sabemos que asumen más riesgo, aunque las familias también son conocedoras de tal circunstancia”.



Por último, Pons ha mostrado su preocupación por los diferentes focos de contagios detectados en el municipio durante los últimos días.



“Tenemos tres positivos en el CEIP Doctor Comas, uno en el IES Miquel y Guardia y otro en el colegio La Salle. La noticia positiva es que el resto de pruebas PCR han sido negativas”, ha enfatizado.