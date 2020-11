Un temporal de viento volverá a poner Menorca en alerta

A partir de dijous a vespre la Tramuntana arribarà amb força a Menorca: ratxes que poden superar els 80 km/h. 💨

Ones de 4 a 5 m. 🌊(AVÍS TARONJA)

El nordest de Mallorca també es veurà afectat per ones de 3 a 4 m.

El front anirà acompanyat també de pluges localment moderades. 🌧️ pic.twitter.com/V3mYmntzmv