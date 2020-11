Salud sigue de cerca el caso de Alaior por si requiere medidas adicionales

La elevada incidencia de contagios de covid-19 en Alaior durante las últimas semanas está siendo seguida con atención desde la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Epidemiología de la Conselleria autonómica de Salud, por si fuera necesario adoptar en este municipio algún tipo de medida restrictiva adicional. De momento, no se han planteado formalmente limitaciones de actividad extraordinarias para contener el avance del número de positivos, pero no se descartan tampoco si la cosa no mejora. Cualquier decisión se tomará en función de la evolución de las cifras en la localidad en el transcurso de las próximas jornadas.

Fuentes de la Conselleria de Salud explican que en la última semana de forma más acentuada, aunque ya desde hace unos quince días, se ha detectado un incremento del número de casos de covid-19 entre los vecinos de Alaior. Una buena parte de este repunte de contagios se concentra en el importante brote que se ha registrado esta semana en la residencia geriátrica de Es Ramal, con once residentes y un trabajador que han dado positivo en las pruebas PCR.

Cabe recordar que, según las últimas cifras divulgadas por el Servicio de Epidemiología de Balears a comienzos de semana, Alaior ronda ya los 500 positivos por cada 100.000 habitantes, umbral de máxima alerta en el que algunos municipios han adoptado ya medidas de control.